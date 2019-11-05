Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке

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Вторник, 5 ноября 2019, 17:49

В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой, некоторые машины залило кипятком.

Источник: Facebook-страницы очевидцев и сообщества "Киев.Оперативный", пресс-служба КГГА

Дословно "Киев.Оперативный": "Асфальт плавится как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте перекресток Саксаганского и Шота Руставели".

 
ФБ: Владимир Крекотин

Детали: Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже начало ликвидации повреждения на улице Шота Руставели.

По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

 
фб: Serhiy Bosak

Отмечается, что аварийная бригада оградила территорию повреждения.

В зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.

О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям в КГГА обещали сообщить позже.

Кроме того, в связи с прорывом на Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов № 69.

Напомним: 

  • Это не первый прорыв трубы с горячей водой на углу Шота Руставели и Саксаганского.
  • В частности, в прошлом году 13 ноября на пересечении улиц из-за прорыва одно авто едва не провалилось под землю: Dacia Logan упала в яму, люди успели выбраться.
  • Причиной провала асфальта стало повреждение тепловой сети, его уже ликвидировали.
  • Однако при этом обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию и требуют ремонта сети.

Украинская правда


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