Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке

В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой, некоторые машины залило кипятком.

Источник: Facebook-страницы очевидцев и сообщества "Киев.Оперативный", пресс-служба КГГА

Дословно "Киев.Оперативный": "Асфальт плавится как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте перекресток Саксаганского и Шота Руставели".

ФБ: Владимир Крекотин

Детали: Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже начало ликвидации повреждения на улице Шота Руставели.

По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Отмечается, что аварийная бригада оградила территорию повреждения.

В зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.

О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям в КГГА обещали сообщить позже.

Кроме того, в связи с прорывом на Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов № 69.

Напомним: