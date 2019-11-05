Схема Яценко: Дубинский пожаловался Холодницкому на двух "слуг народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил Специализированной антикоррупционной прокуратуре о фактах обращения к нему двух коллег из фракции "с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro".

Об этом он сказал журналистам во вторник перед зданием САП, передает "Интерфакс-Украина".

"Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, что ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заблоцкий (Марьян - ред.) и Мовчан (Алексей - ред.) требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок "ПроЗорро". Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую", - сказал он.

Дубинский отметил, что заявление в него принял лично руководитель САП Назар Холодницкий. Нардеп во вторник дает показания в НАБУ и САП.

Депутат также сообщил, что обратился к САП с требованием проверить факты, действительно ли происходила переписка его коллеги по фракции Николая Тищенко из пранкеры, который выдавал себя за генерального прокурора Руслана Рябошапку.

"Если господин Тищенко действительно осуществлял такую переписку и общался с воображаемым генеральным прокурором Рябошапкой, и у него есть факты какой-то незаконной деятельности в партии "Слуга народа", то он (Тищенко – ред.) должен был ответить на вопросы, которые ставятся в связи с этой перепиской", - отметил он.

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