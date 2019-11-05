Схема Яценко: Дубинский пожаловался Холодницкому на двух "слуг народа"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил Специализированной антикоррупционной прокуратуре о фактах обращения к нему двух коллег из фракции "с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro".
Об этом он сказал журналистам во вторник перед зданием САП, передает "Интерфакс-Украина".
"Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, что ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заблоцкий (Марьян - ред.) и Мовчан (Алексей - ред.) требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок "ПроЗорро". Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую", - сказал он.
Дубинский отметил, что заявление в него принял лично руководитель САП Назар Холодницкий. Нардеп во вторник дает показания в НАБУ и САП.
Депутат также сообщил, что обратился к САП с требованием проверить факты, действительно ли происходила переписка его коллеги по фракции Николая Тищенко из пранкеры, который выдавал себя за генерального прокурора Руслана Рябошапку.
"Если господин Тищенко действительно осуществлял такую переписку и общался с воображаемым генеральным прокурором Рябошапкой, и у него есть факты какой-то незаконной деятельности в партии "Слуга народа", то он (Тищенко – ред.) должен был ответить на вопросы, которые ставятся в связи с этой перепиской", - отметил он.
Знать больше: Детектор лжи и $ 30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из схемы Яценко
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политики, начали подозревать в получении по 30 тысяч долларов за не поддержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиками имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают из каждой оценки 500 - 1800 гривен.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурська, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- В августе 2018 "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.