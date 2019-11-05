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Украина предложила ЕС правки в Соглашении об ассоциации

Вторник, 5 ноября 2019, 19:48

Украина и ЕС готовятся расширить Соглашение об ассоциации, добавив в нее новый раздел, посвященный рефоромам в сфере юстиции.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом по результатам переговоров в Брюсcеле заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы подняли несколько инициатив, которые должны быть вынесены на комиссию Украина-ЕС. Речь идет об открытии нового раздела в Соглашении об ассоциации, посвященного юстиции, поговорили о шагах, призванных углубить наше сотрудничество в сфере энергетики. Также мы представили план открытия евроинтеграционных офисов в регионах. Наши шаги получили полное содействие европейских коллег", - рассказал он.

Вице-премер не стал уточнять, что именно войдет в новый раздел, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров. "Сейчас могу лишь сказать, что мы идем по сценарию, по которому шли с открытием нового раздела по энергетике - от неприятия в ЕС, до полной поддержки. Добавлю, что реформа юстиции важна для нас тем, что это те изменения, которые будут иметь непосредственное влияние на экономическое развитие", - добавил Кулеба.

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Напомним:

  • На 5-м заседании Комитета ассоциации Украина - ЕС, которое началось 5 ноября в Брюсселе, обсуждали направления дальнейшей европейской интеграции Украины. Кулеба, открывая заседание, назвал пять приоритетов в этом направлении.

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Темы: ЕСассоциацияУкраина
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