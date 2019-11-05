Зеленский включил "турборежим" для Авакова

21058 просмотров
Вторник, 5 ноября 2019, 21:08

В ходе встречи с министрами в Офисе президента Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года упростить выдачу водительского удостоверения и аккредитацию учреждений по подготовке водителей.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуру аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей".

Что было ранее: 10 октября Зеленский заявил, что старым министрам - Арсену Авакову и Оксане Маркаровой - дал время, чтобы показать результат, только до нового года.

Читайте также: Постоянно временный. Как Аваков усидел в кресле министра при Зеленском

Украинская правда
Темы: Аваков Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа: что рассказала на допросе экс-посол США 5 ноября 2019, 18:55
Экс-посол США Йованович: Аваков контактировал с адвокатом Трампа Джулиани 4 ноября 2019, 22:53
Аваков не собирается уходить в отставку из-за дела Гандзюк 29 октября 2019, 12:57
Все новости
Главные новости
Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке
Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе
Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ
Все новости
Фото

16 величественных растений со всего мира

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Фоторепортаж

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів