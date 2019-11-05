Зеленский включил "турборежим" для Авакова

В ходе встречи с министрами в Офисе президента Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года упростить выдачу водительского удостоверения и аккредитацию учреждений по подготовке водителей.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуру аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей".

Что было ранее: 10 октября Зеленский заявил, что старым министрам - Арсену Авакову и Оксане Маркаровой - дал время, чтобы показать результат, только до нового года.

С 19 октября вступило в силу постановление Кабинета министров, направленное как раз на решение проблем, о которых говорится в поручении Зеленского Авакову.

Нововведения касаются процедуры подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Кроме того, 23 октября правительство приняло постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также поддержало проект закона об упрощении присвоения и выдачи номерных знаков.

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