Зеленский назначил своим внештатным советником эмигранта из США

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Вторник, 5 ноября 2019, 22:31

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Эндрю Романа Мака.

Источник: указ президента

Детали: В документе указано: назначить советником "по согласию".

Мак родился в Нью-Йорке. Свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

Кроме английского, свободно владеет русским и украинским языками.

В 2010 году газета Kyiv Post поместила его фамилию в список наиболее успешных эмигрантов в Украине. В то время Мак работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.

По данным журналистов, в 2002 году был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Мак намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

По его словам, Оранжевая революция заставила его дольше остаться в Украине.

По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС" в Киеве.

 
asterslaw.com

Украинская правда
Темы: Зеленский США


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