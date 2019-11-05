Суд отказался снять арест с танкера MRIYA

Херсонский городской суд отказал в снятии ареста с танкера MRIYA собственнику, который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым.

Источник: прокуратура АР Крым в Telegram

Детали: Херсонский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с судна "VILGA" (сейчас MRIYA) 5 ноября.

Что было ранее: Месяц назад Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов автономии о передаче судна Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Предыстория:

По данным прокуратуры, в июне 2015 года танкер "Мрия", тогда – под названием "Вилга", поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

10 августа судно обыскали в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.

19 августа прокуратура сообщила, что суд арестовал танкер "Мрия". Также было отменено предыдущее решение суда, который отказал в аресте.

22 августа владелец танкера ООО "Тефин" обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "прекратить незаконные действия подчиненных, захвативших танкер".

В компании настаивают, что 10 августа сотрудники СБУ заблокировали судно без законных оснований, когда танкер пытался осуществить выгрузку топлива на Херсонской нефтеперевалке.

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