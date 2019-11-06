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Кабмин окончательно согласовал сроки проведения переписи населения

Среда, 6 ноября 2019, 00:27

Кабинет министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины.

Источник: офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сайт Уполномоченного по правам человека сообщает, что на встрече представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука, сотрудников Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного с представителями Государственной службы статистики Украины обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия - объем сведений о лицах, которые будут собираться во время переписи, и обеспечение надлежащего уровня защиты собранных данных.

Предыстория:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Украинская правда

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Темы: Украина
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