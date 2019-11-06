ООС: боевики РФ обстреляли украинские позиции в районе Крымского

5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет военных

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы.

3 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

"Вчера, 5 ноября, ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.