Обнародовано письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Вашингтон

В Конгрессе обнародовали письмо президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому с уверениями в непоколебимой поддержке и приглашением в Белый дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованную копию письма.

"Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире", - написал Трамп.

"Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - говорится в письме.

По словам Трампа, США готовы помогать Украине в реализации ее потенциала.

В письме президент США пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут подобрать подходящее время.

Напомним, во время показаний в Конгрессе временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор рассказал, что привез с собой в Киев письмо от президента Трампа, в котором тот поздравил президента Зеленского с победой на выборах и пригласил его на встречу в Овальном кабинете.