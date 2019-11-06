Ухудшение погоды: спасатели предупреждают о І уровне опасности

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Среда, 6 ноября 2019, 11:06

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий 6 ноября.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значений дождь (и уровень опасности)".

Детали: Также порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют в Киеве и Киевской области.

Предыстория:

  • Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 6 октября в Украине будет тепло и сухо, дожди вероятны на Западе и кое-где на севере Украины. В течение дня в большинстве областей +15+20 градусов, на юге до +22 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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