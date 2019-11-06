Ухудшение погоды: спасатели предупреждают о І уровне опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий 6 ноября.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значений дождь (и уровень опасности)".

Детали: Также порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют в Киеве и Киевской области.

Предыстория: