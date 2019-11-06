В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста

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Среда, 6 ноября 2019, 11:30

Вблизи села Подсреднее в Харьковской области посреди дороги неизвестные из автомобиля обстреляли машину местного активиста.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя.

Он сообщил, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю".

Детали: На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.

 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК.

 

Украинская правда
Темы: Харьков полиция активисты


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