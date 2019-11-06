Криминальный авторитет угонял элитные авто в Херсоне

В Херсоне полиция задержала криминального авторитета по подозрению в угоне автомобилей элитных марок.

Источник: полиция Херсонщины

Детали: Последний эпизод имел место 1 ноября. У 33-летней жительницы областного центра ночью с парковки угнали "Range Rover". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили группу лиц, причастных к совершению преступления.

Ими оказались известные в местных криминальных кругах граждане во главе со "смотрящим" на свободе за Херсоном авторитетом.

По данным следствия, автомобили угонял непосредственно организатор группы со своим сообщником. Злоумышленники специализировались исключительно на машинах престижных марок.

После незаконного завладения транспортное средство ставили на отстой в один из гаражей в Днепровском районе Херсона. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о его возвращении за отдельную сумму денег.

В настоящее время установлено, что такой незаконной деятельностью они занимаются уже не менее двух лет.

Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.