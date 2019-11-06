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Рябошапка прокомментировал дело Богдана: Порошенко его преследовал

Среда, 6 ноября 2019, 10:47

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не собирается вмешиваться в дело руководителя Офиса президента Андрея Богдана, но допускает, что за ней может стоять бывший президент Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Сергей Горбатюк после увольнения с должности главы управления спецрасследований ГПУ заявил, что его управление расследовало дело, в котором фигурировал Андрей Богдан. Якобы в 2012 году Богдан, будучи заместителем министра Кабмина, способствовал тому, что Украину обязали выплатить России более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед Минобороны РФ.

"Я знаю, что Андрея Богдана допрашивали в одном из производств. Это было около 4 лет назад. Что с этим производством, знают только следователи и прокуроры", – сказал Рябошапка.

Он подтвердил, что это производство расследовало управление Горбатюка.

"Удивительно просто, что он вытащил эту историю именно после того, как его уволили. И вообще заявляет о каком-то большом количестве подозрений, которые вот-вот должны были быть объявлены, а тут такое произошло, аттестация. Возможно, надо было идти на аттестацию и таки сообщать о подозрениях Что же помешало?", – сыронизировал Рябошапка.

Он дал понять, что не увидел в деле ничего, что вело бы к вручению подозрения Богдану.

При этом Рябошапка сказал, что с Богданом его связывает не так дружба, как "давние приятельские отношения".

"Если в ближайшее время я буду поднимать это производство, то, очевидно, меня могут обвинить в том, что пытаться повлиять на расследование. Следователь и прокурор – независимые лица, пусть работают. Будут основания – пусть предъявляют подозрение. Не я же о нем сообщаю. Богдан не относится к категории спецсубъектов. И обычный прокурор может подписать (подозрение – ред.)", – сказал генпрокурор.

Он уточнил, что уголовное производство с фигурантом Богданом расследуется с 2015 года.

"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко – ред ). Даже какое-то время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе через это производство. И, в конце концов, мне кажется, что это производство – не столь сложное, чтобы 5 лет его расследовать", – заявил Рябошапка.

На уточнение, когда Богдана преследовали, он ответил: "Когда он Корбана защищал. А потом того, чье имя нельзя называть вслух. Игоря Валерьевича Коломойского".

Предыстория:

  • В сентябре 2019 года журналисты проекта "Схемы" сообщили, что Андрей Богдан 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург (РФ) в составе правительственной делегации во главе с тогдашним премьером Николаем Азаровым. После того Кабмин отказался от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
  • В октябре, после увольнения с должности руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры, Сергей Горбатюк заявил о наличии дела, в котором фигурирует действующий глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • В ноябре Горбатюк заявил, что Богдан желал прекратить расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, и экономических преступлений президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.
  • Между тем, в октябре Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение Центризбиркома от 2016 года, которым Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".
  • В начале 2016 года Верховная Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц партия Порошенко исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности".ЦИК приняла соответствующее постановление.

Алена Рощенко, УП

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Темы: БогданРябошапкаГенпрокуратураПорошенко
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