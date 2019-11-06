Кличко уволил Скрипку и еще пятерых советников

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Среда, 6 ноября 2019, 12:23

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шесть советников, работавших на общественных началах, среди которых лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Источник: распоряжение мэра Киева №932 и №934 от 1 ноября.

Детали: В частности, Кличко уволил лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку, который занимал должность советника по вопросам культуры с августа 2014 года, и режиссера и куратора проекта Art United Us Гео Лероса, который работал советником по вопросам воплощения культурных арт-проектов. Лерос в настоящее время также является внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Среди остальных уволеных советник по вопросам предотвращения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевсовета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник и советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Напоминаем:

  • 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение  Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
  • Президент Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Кличко.
  • Кличко судится с Кабинетом министров, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за решения об увольнении его с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Темы: Виталий Кличко Киев


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