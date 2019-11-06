Сотрудники СБУ незаконно слушали телефоны и торговали данным
Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании и торговле информацией.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации".
Детали: Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие сбушники – снимали информацию.
За прослушивание одного абонентского номера брали 9 тысяч долларов за два месяца.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК. Злоумышленников задержали.
Сейчас следствие устанавливает точное количество людей, пострадавших от незаконных действий сбушников.