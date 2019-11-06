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Сотрудники СБУ незаконно слушали телефоны и торговали данным

Среда, 6 ноября 2019, 11:37
Сотрудники СБУ незаконно слушали телефоны и торговали данным

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании и торговле информацией.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации". 

 

Детали: Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие сбушники – снимали информацию.

За прослушивание одного абонентского номера брали 9 тысяч долларов за два месяца.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК. Злоумышленников задержали.

Сейчас следствие устанавливает точное количество людей, пострадавших от незаконных действий сбушников.

Украинская правда

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Темы: СБУкоррупциявзятка
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