"Опять все деньги отдают армии" СБУ и пограничники не довольны бюджетом 2020

Руководитель СБУ Иван Баканов выразил несогласие с решением СНБО относительно распределения средств среди силовых структур. Пограничники также не удовлетворены.

Источник: Украинская служба BBC.

Детали: 2 ноября на совещании СНБО, как выяснило BBC, не все руководители силовых ведомств были довольны предложениями по финансированию на следующий год.

Наибольшее несогласие с решением СНБО о распределении средств высказал руководитель СБУ Иван Баканов. Он вступал в жесткую дискуссию с министром обороны Андреем Загороднюком и пытался доказать, что такое решение несправедливо.

В комментарии журналистам Баканов подтвердил, что недоволен таким финансированием, поскольку деньги есть только для зарплат, а на развитие предусмотрели 5%.

"Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал он.

В проекте бюджета на спецслужбу предусмотрели почти 12 млрд гривен, это на 2 миллиарда больше чем в прошлом году. Но минимальная потребность, по данным спецслужбы, составляет 15,5 млрд. То есть СБУ не хватает 3,5 млрд гривен, чтобы прожить следующий год и запустить реформу.

Пограничная служба надеялась в 2020 году приравнять зарплаты до уровня военных Вооруженных сил. Отмечается, что с этим проектом бюджета это сделать невозможно, сегодня в зоне ООС пограничник в среднем получает на 7000 гривен меньше военного ВСУ. С новым бюджетом эта разница немного уменьшится, но полностью ее не одолеть.

Что было раньше: В проект бюджета к первому чтению правительство существенно увеличило финансирование СНБО.

5 ноября во время презентации проекта бюджета на 2020 год министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что на следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

Эти расходы по сравнению с 2019 годом (212,0 млрд грн) увеличены на 33,8 млрд грн, или на 16%, и, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года, предусмотрено направить: 135,5 млрд грн грн (3% ВВП) - на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) - на безопасность.

Напоминаем:

В октябре глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 ставит ведомство на грань выживания.