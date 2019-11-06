В России резко выросло число тех, кто хочет "полномасштабных перемен"
С лета 2017 года количество россиян, выступающих за "решительные и полномасштабные изменения" в России увеличилась с 42 до 59%.
Об этом говорится в совместном исследовании "Левада-центра" и Московского центра Карнеги, сообщает "Новая газета".
Сторонников "незначительных изменений" стало меньше - 31 вместо 41% два года назад.
Указывается, что каждый четвертый выступил за повышение общего уровня жизни (24%), среди других популярных вариантов – смена президента и правительства (13%), снижение тарифов ЖКХ (11%), борьба с коррупцией (10%) и увеличение доступности медицины (9%).
"Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться", - отметили в центре Карнеги.
"Оставить все как есть" считают возможным 8% опрошенных.
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