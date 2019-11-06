В Харьковской области, во время масштабной вырубки леса, разоблачена и задержана организованная преступная группа.

Источник: прокуратура Харьковской области

По данным следствия пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова в течение 2019 вероятно осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области, используя профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили).

"В дальнейшем незаконно вырубленный лес реализовывался на территории города Харькова. Убытки, причиненные государству действиями указанных лиц, оценивается в более 5 млн грн.", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по факту незаконной вырубки деревьев, их незаконную перевозку хранение и сбыт, повлекшее тяжкие последствия (ч.4 ст.246 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины ), а также об избрании меры пресечения.