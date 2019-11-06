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Названа причина массового мора рыбы в Херсонском карьере

Среда, 6 ноября 2019, 14:21
Названа причина массового мора рыбы в Херсонском карьере

Причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области назвали аммиак, который выделился из-за природных, а не через техногенных процессов.

Источник: заявление заведующего кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, "UA.Новости Суспильне"

Детали: По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не через техногенные процессы.

 

Дословно: "Есть мнение, что удушье рыбы - явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища".

Напомним: 

  • 4 ноября в Херсонской области, в Голопристанском районе, на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок, погибло более 2 миллионов рыбин.
  • Предварительно считалось, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, и вышел сероводород, что вызвало мор рыбы.

Украинская правда

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Темы: Херсон
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