Названа причина массового мора рыбы в Херсонском карьере

Причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области назвали аммиак, который выделился из-за природных, а не через техногенных процессов.

Источник: заявление заведующего кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, "UA.Новости Суспильне"

Детали: По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не через техногенные процессы.

Дословно: "Есть мнение, что удушье рыбы - явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища".

Напомним: