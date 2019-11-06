В США назвали страны, которые попытаются повлиять на результаты выборов 2020

422 просмотра
Среда, 6 ноября 2019, 16:22

В США определили страны, которые попытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении ряда ведомств, опубликованном на сайте Пентагона.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные недружественные субъекты будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс или влиять на решения избирателей", - говорится в заявлении.

По данным правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, мероприятия с целью дезинформации общества, или осуществляя разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".

С целью защиты избирательного процесса руководители министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерства национальной безопасности. Американцам советуют обращаться к надежным источникам в поисках информации относительно выборов.

Отмечается, что пока нет признаков хакерского взлома, однако отслеживание возможных угроз продолжаться.

Напомним:

Украинская правда
Темы: США Росcия виборы Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Безвиз между США и Польшей начнет действовать 11 ноября 6 ноября 2019, 14:43
Обнародовано письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Вашингтон 6 ноября 2019, 09:39
Посол США в ЕС изменил показания и признал давление Трампа на Украину 6 ноября 2019, 08:12
Все новости
Главные новости
Харьковскую ОГА возглавил нардеп от "Слуги народа"
Зеленский "в шоке" от завода Малышева и просит Гончарука собрать правительство
Киев частично закрыли для грузовиков
Правительство Германии хочет помочь "Северному потоку-2" обойти газовую директиву ЕС – СМИ
Все новости
афиша

Куда пойти в ноябре? Топ событий Киева

школа

Сельская школа, которая "умирала": как обустроить открытый класс и принимать участие в международных проектах

психология

Четыре шага, которые делают успешные люди, чтобы преодолеть страх неудачи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів