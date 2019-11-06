В США назвали страны, которые попытаются повлиять на результаты выборов 2020
В США определили страны, которые попытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года.
Об этом говорится в совместном заявлении ряда ведомств, опубликованном на сайте Пентагона.
"Россия, Китай, Иран и другие иностранные недружественные субъекты будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс или влиять на решения избирателей", - говорится в заявлении.
По данным правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, мероприятия с целью дезинформации общества, или осуществляя разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".
С целью защиты избирательного процесса руководители министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерства национальной безопасности. Американцам советуют обращаться к надежным источникам в поисках информации относительно выборов.
Отмечается, что пока нет признаков хакерского взлома, однако отслеживание возможных угроз продолжаться.
Напомним:
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупредил министра иностранных дел России относительно вмешательства в следующие американские президентские выборы.
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