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В США назвали страны, которые попытаются повлиять на результаты выборов 2020

Среда, 6 ноября 2019, 15:22

В США определили страны, которые попытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Источник: заявлении ряда американских ведомств, опубликованное на сайте Пентагона.

Детали: "Россия, Китай, Иран и другие иностранные недружественные субъекты будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс или влиять на решения избирателей", - говорится в заявлении.

По данным правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, мероприятия с целью дезинформации общества, или осуществляя разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".

Почему это важно: С целью защиты избирательного процесса руководители министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерства национальной безопасности. Американцам советуют обращаться к надежным источникам в поисках информации относительно выборов.

Отмечается, что пока нет признаков хакерского взлома, однако отслеживание возможных угроз продолжаться.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: СШАРосcиявиборыТрамп
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