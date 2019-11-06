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СБУ обнаружила незаконный экспорт из Украины в РФ запчастей к военным самолётам

Среда, 6 ноября 2019, 15:34

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые переправляли в страну-агрессор комплектующие к военным самолетам.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ заявляет, что злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и ТУ-22, состоящим на вооружении Военно-воздушных сил РФ.

Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах Минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ.

 

В ходе проведения спецоперации в аэропорту "Борисполь" сотрудники Службы задержали вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые участники группировки планировали незаконно вывезти из Украины.

 

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников. Все они имеют право постоянного проживания на территории РФ.

 

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для контрабандного вывоза.

 

Также обнаружена, в частности, электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

При этом, как сообщается, в ходе обысков организатор сделки пытался применить огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужбы.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками управления СБУ в Харьковской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Участникам группировки готовят сообщение о подозрении по ст. 333 (контрабанда).

Темы: СБУРосcияконтрабанда
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