"Слуга народа" говорит, что СМИ неправильно поняли слова их партийца о Донбассе

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Среда, 6 ноября 2019, 16:46

В партии "Слуга народа" заявили, что СМИ неправильно истолковали слова их партийца Максима Ткаченко в отношении людей, которые сейчас работают в ОРДЛО и смогут попасть в новую власть.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа" на официальной странице в Facebook.

В партии привели новые заявления Ткаченко.

"Некоторые СМИ трактовали его слова неправильно, назвав "специалистов" представителей так называемых "ЛНР/ДНР". На самом деле, Максим Ткаченко четко отмечает: "По результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации", - говорится в заявлении.

Кроме того, Ткаченко на своей странице Facebook указал, что рано или поздно выборы таки состоятся, но только в соответствии с законодательством Украины и только с участием международных организаций.

Предыстория:

  • Издание Донбасс.Реалии. взяло комментарий у нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко, который заявил: "Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО - ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине - ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти".



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