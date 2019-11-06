"Слуга народа" говорит, что СМИ неправильно поняли слова их партийца о Донбассе

В партии "Слуга народа" заявили, что СМИ неправильно истолковали слова их партийца Максима Ткаченко в отношении людей, которые сейчас работают в ОРДЛО и смогут попасть в новую власть.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа" на официальной странице в Facebook.

В партии привели новые заявления Ткаченко.

"Некоторые СМИ трактовали его слова неправильно, назвав "специалистов" представителей так называемых "ЛНР/ДНР". На самом деле, Максим Ткаченко четко отмечает: "По результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации", - говорится в заявлении.

Кроме того, Ткаченко на своей странице Facebook указал, что рано или поздно выборы таки состоятся, но только в соответствии с законодательством Украины и только с участием международных организаций.

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