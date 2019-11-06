Волкер – Конгрессу: Луценко лукавил, чтобы казаться важным для США и избежать увольнения

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своих показаниях Конгрессу рассказал, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространял выдумки, чтобы удержаться в должности.

Источник: стенограмма показаний Волкера, "Громадське"

Прямая речь Волкера: "Я считаю, что генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для США, потому что он хотел сохранить свою работу.

Он должен был уйти после выборов нового президента. Это было видно еще до избрания Зеленского, было очевидно, настолько тот популярен.

Его (Луценко - ред.) назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Я думаю, что у Луценко было несколько мотивов, но важнейший - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследование против себя из-за вещей, который он, возможно, совершил как генпрокурор.

Поэтому он стремился казаться важным и ценным для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты могли бы предотвратить его увольнение новым президентом".

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