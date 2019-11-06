Зеленский с Эрдоганом обсудили усиление обороноспособности и мир на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: сайт президента

Дословно: "Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности нашего государства...

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе".

Детали: Собеседники также коснулись подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Обсудили состояние подготовки к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня в Киеве под председательством президентов.

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