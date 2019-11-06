Зеленский с Эрдоганом обсудили усиление обороноспособности и мир на Донбассе
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Источник: сайт президента
Дословно: "Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности нашего государства...
Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе".
Детали: Собеседники также коснулись подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Обсудили состояние подготовки к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня в Киеве под председательством президентов.
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Предыстория:
- Зеленский 7-8 августа в Турции встретился с Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
- Президент Украины пригласил президента Турции восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины.
- Зеленский также довел до сведения Эрдогана, что сотрудничество Украины и Турции с целью принуждения России к уважению международного права сможет изменить к лучшему ситуацию в регионе Черного моря.