Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский с Эрдоганом обсудили усиление обороноспособности и мир на Донбассе

Среда, 6 ноября 2019, 21:26

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: сайт президента

Дословно: "Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности нашего государства...

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе".

Детали: Собеседники также коснулись подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Обсудили состояние подготовки к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня в Киеве под председательством президентов.

Узнать больше: Зе-визит к Эрдогану: чем грозит и что может дать "неформатная" встреча двух лидеров

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Турция
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: