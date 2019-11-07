Лига Чемпионов: "Шахтер" в Загребе в драматичном матче играет вничью с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в матче 4 тура группового турнира Лиги Чемпионов сыграл вничью 3:3 с загребским "Динамо".

Поединок прошел в среду 6 ноября во Загребе.

Как и две недели назад в Харькове, "горняки" первыми открыли счет в игре. На 13-й минуте после паса от Жуниора Мораес забитым мячом отметился Алан Патрик.

На 26-й минуте "Динамо" сравнивает счет. После навеса с фланга Бруно Петкович продавил двух игроков "Шахтера" и ударом головой пробивает Андрея Пятова - 1: 1.

После двух голов первый тайм команды завершили почти без моментов у обоих ворот.

На 59-й минуте хорваты имели классный момент, чтобы выйти вперед. Мяч после удара Марина Леовац попал в перекладину ворот "Шахтера". На 74-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Никола Моро. Через пару минут на добивание бил Николай Матвиенко, "Динамо" спасает вратарь.

На 79-й минуте рефери уравнивает составы. За второе предупреждение был удален Марлос. С 80-й минуты на поле пошла веселая игра. На 82-й минуте Мораес имел первый шанс забить в этой игре, но пробил прямо в руки вратарю.

За пару десятков секунд хорваты забивают второй гол. Лука Иванушец забег в штрафную "Шахтера" и снова деклассирует Пятова - 2:1. На 89-й минуте после ошибки Пятова Ариян Адеми забивает в пустой угол ворот "Шахтера" - 3:1. На этом казалось бы все для "Шахтера" закончилось, но нет.

На 92-й минуте "Динамо" также спасает перекладина после удара головой Мораес, а на добивание сыграл Виктор Коваленко, но пробил прямо во вратаря. На 93-й минуте дончане забивают второй гол. После навеса с фланга Жуниор Мораес ударом головой дарит шанс на надежде - 3:2.

На 95-й минуте пошла последняя атака "Шахтера" и "горняки" заработали угловой. В штрафную "Динамо" побежал и Пятов. Именно на вратарю "Шахтера" фолит Теофиль Катрен, сделав отмашку по лицу Пятова. Рефери Брих пошел смотреть VAR и без сомнений указывает на 11 метров. С пенальти Тете был точен - 3:3. Бойцовая ничья для "Шахтера".

В другом матче группы C "Аталанта" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1. После 4 туров лидирует в группе с 10 очками "Манчестер Сити".

"Шахтер" и "Динамо" имеют по 5 пунктов, но на второй позиции находятся "горняки" за счет лучшей разницы забитых голов в личных встречах. "Аталанта" с одним очком занимает последнее место.

В группе А в Лиге Чемпионов ПСЖ с минимальным счетом 1:0 победил бельгийский "Брюгге". В другом матче группы мадридский "Реал" разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 6:0.

Немецкая "Бавария" в группе В в домашней игре забила два "сухих" мяча в ворота греческого "Олимпиакоса". Лондонский "Тоттенхэм" на выезде в Сербии выиграл 4:0 у "Црвены Звезды".

В группе D туринский "Ювентус" со счетом 2:1 в Москве победил местный "Локомотив". В другом матче группы леверкузенский "Байер" выиграл 2: 1 в мадридского "Атлетико".