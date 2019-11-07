Трамп и Эрдоган проведут встречу в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на департамент коммуникаций администрации Эрдогана

Детали: Речь о проведение встречи шла во время телефонного разговора лидеров государств.

Эрдоган согласился на приглашение главы Белого дома посетить Соединенные Штаты.

Почему это важно: Из-за военной операции в Сирии, которую проводила Анкара, между лидерами Турции и США существуют напряженные отношения. Ранее Трамп направил письмо Эрдогану, где призвал его "не быть дураком", на что последний ответил, что "выбросил это письмо в помойку".

Напомним: