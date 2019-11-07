Трамп и Эрдоган проведут встречу в Вашингтоне

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Четверг, 7 ноября 2019, 01:08

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на департамент коммуникаций администрации Эрдогана

Детали: Речь о проведение встречи шла во время телефонного разговора лидеров государств.

Эрдоган согласился на приглашение главы Белого дома посетить Соединенные Штаты.

Почему это важно: Из-за военной операции в Сирии, которую проводила Анкара, между лидерами Турции и США существуют напряженные отношения. Ранее Трамп направил письмо Эрдогану, где призвал его "не быть дураком", на что последний ответил, что "выбросил это письмо в помойку".

Напомним:

  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
  • Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.
  • 23 октября министерство обороны Турции сообщило об окончании военной операции в Сирии, в связи с выводом курдских боевиков из "безопасной зоны".
  • Позже президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска, держится очень хорошо.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Трамп Турция США Сирия


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