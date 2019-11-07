Наказание РФ за допинговый скандал было недостаточным – экс-президент WADA

Бывший президент Всемирной антидопинговой ассоциации WADA Джон Фэйхи считает, что Россию недостаточно наказали за возможную государственную программу по применению допинга в 2012-2014 годах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на польское издание Wpolsce.pl.

Детали: Об этом он заявил во время Пятой всемирной конференции по вопросам допинга в спорте, которая проходит в польском городе Катовице.

Фэйхи подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство не передавало вовремя пробы российских спортсменов из лаборатории в Москве. Несмотря на это, членство россиян в WADA возобновили в сентябре этого года.

Дословно: "Несмотря на все наказания, кажется, 282 российские спортсмены выступили в Рио-де-Жанейро, а 169 спортсменов участвовали в соревнованиях в Южной Корее. Можно ли в таком случае можем говорить об эффективных санкциях?"

Напомним: