Наказание РФ за допинговый скандал было недостаточным – экс-президент WADA

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Четверг, 7 ноября 2019, 04:35

Бывший президент Всемирной антидопинговой ассоциации WADA Джон Фэйхи считает, что Россию недостаточно наказали за возможную государственную программу по применению допинга в 2012-2014 годах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на польское издание Wpolsce.pl.

Детали: Об этом он заявил во время Пятой всемирной конференции по вопросам допинга в спорте, которая проходит в польском городе Катовице.

Фэйхи подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство не передавало вовремя пробы российских спортсменов из лаборатории в Москве. Несмотря на это, членство россиян в WADA возобновили в сентябре этого года.

Дословно: "Несмотря на все наказания, кажется, 282 российские спортсмены выступили в Рио-де-Жанейро, а 169 спортсменов участвовали в соревнованиях в Южной Корее. Можно ли в таком случае можем говорить об эффективных санкциях?"

Напомним:

  • В июле 2019 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
  • Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Росcия спорт


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