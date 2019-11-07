Наказание РФ за допинговый скандал было недостаточным – экс-президент WADA
Бывший президент Всемирной антидопинговой ассоциации WADA Джон Фэйхи считает, что Россию недостаточно наказали за возможную государственную программу по применению допинга в 2012-2014 годах.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на польское издание Wpolsce.pl.
Детали: Об этом он заявил во время Пятой всемирной конференции по вопросам допинга в спорте, которая проходит в польском городе Катовице.
Фэйхи подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство не передавало вовремя пробы российских спортсменов из лаборатории в Москве. Несмотря на это, членство россиян в WADA возобновили в сентябре этого года.
Дословно: "Несмотря на все наказания, кажется, 282 российские спортсмены выступили в Рио-де-Жанейро, а 169 спортсменов участвовали в соревнованиях в Южной Корее. Можно ли в таком случае можем говорить об эффективных санкциях?"
Напомним:
- В июле 2019 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
- Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
- Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
- Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
- Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.