В октябре поток людей на админгранице с Крымом уменьшился – МВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в октябре количество пересечений админграницы с оккупированным Крымским полуостровом уменьшилось на 40% по сравнению с прошлым месяцем.

Источник: сайт МВОТ

Детали: Количество пересечений транспортных средств также уменьшилось: на 32%.

В течение октября административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли более 192 тысяч человек и почти 27 тысяч транспортных средств.