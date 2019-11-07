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В октябре поток людей на админгранице с Крымом уменьшился – МВОТ

Четверг, 7 ноября 2019, 04:30

Министерство по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в октябре количество пересечений админграницы с оккупированным Крымским полуостровом уменьшилось на 40% по сравнению с прошлым месяцем.

Источник: сайт МВОТ

Детали: Количество пересечений транспортных средств также уменьшилось: на 32%.

В течение октября административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли более 192 тысяч человек и почти 27 тысяч транспортных средств.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: КрымМВОТ
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