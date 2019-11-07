Соглашение об ассоциации требует "приведения к реальности" - Кулеба

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Четверг, 7 ноября 2019, 11:02

Украина поднимает перед ЕС вопрос модернизации Соглашения об ассоциации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Прежде всего, стоит признать - соглашение согласовывалась в одной реальности, а теперь существует в другой. Однако мы сознательно используем термин "пересмотр соглашения" - мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие к реальности",- пояснил он.

"Пересмотр – это очень революционная вещь. Это полный разбор сделки и пересбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим достаточно осторожно, говоря лишь о модернизации",- добавил он.

В качестве примера Кулеба напомнил о планах добавить в соглашение новый раздел, который будет касаться реформы в сфере юстиции.

"Это будет действительно революционная штука, там и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы",- добавил вице-премьер.

Европейськая правда
Темы: евроинтеграция ассоциация ЕС


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