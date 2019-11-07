Экс-министр Насалик предстанет перед Антикоррупционным судом

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу".

Детали: По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Дополнительно: САП напоминает, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Что было ранее: В начале августа Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении расследования по Насалику.

Предыстория: