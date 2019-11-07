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Экс-министр Насалик предстанет перед Антикоррупционным судом

Четверг, 7 ноября 2019, 10:33

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу".

Детали: По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Дополнительно: САП напоминает, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Что было ранее: В начале августа Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении расследования по Насалику.

Предыстория:

  • 9 июля антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
  • Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица.
  • Сам Насалык отвергает обвинения.
  • За 2017 по сравнению с 2016 годомдоход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.
  • В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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