С начала суток на Донбассе ранили военного

С начала четверга, 7 ноября, на Донбассе с ранением доставили в госпиталь одного военнослужащего из состава Объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "За эти сутки одного военнослужащего из состава Объединенных сил с ранением доставили в военный мобильный госпиталь".

Напомним: