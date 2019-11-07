С начала суток на Донбассе ранили военного
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Четверг, 7 ноября 2019, 13:00
С начала четверга, 7 ноября, на Донбассе с ранением доставили в госпиталь одного военнослужащего из состава Объединенных сил.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "За эти сутки одного военнослужащего из состава Объединенных сил с ранением доставили в военный мобильный госпиталь".
Напомним:
- 6 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения 4 военнослужащих Объединенных сил.
Украинская правда
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