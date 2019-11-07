С начала суток на Донбассе ранили военного

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Четверг, 7 ноября 2019, 13:00

С начала четверга, 7 ноября, на Донбассе с ранением доставили в госпиталь одного военнослужащего из состава Объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "За эти сутки одного военнослужащего из состава Объединенных сил с ранением доставили в военный мобильный госпиталь".

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС война Объединенные силы на Донбассе Минобороны


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