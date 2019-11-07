Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты оштрафовали известного крымскотатарского активиста

Четверг, 7 ноября 2019, 12:13

В оккупированном Крыму так называемый "Судакский мировой суд" оштрафовал крымскотатарского активиста Ильвера Аметова на 300 рублей.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: Аметова признали виновным по ст.15.5 КоАП РФ (Нарушение сроков представления налоговой декларации).

Ранее российские силовики провели обыск в доме Аметова и по месту объектов его бизнеса, во время котрого изъяли старинные ружья – экспонаты личного музея Аметова.

Активист содержит частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все изъятые экспонаты.

Также у Аметова было изъято удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, оккупационные власти Крыма преследуют Аметова за возможное его участие  в Меджлисе, так как фактически до оккупации активист  являлся членом представительного органа крымскотатарского народа.

Что было ранее: В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова оккупанты возбудили административное дело.

Почему это важно: С помощью подконтрольных информационных ресурсов Россия пытается создать негативный образ Меджлиса крымскотатарского народа, тем самым намереваясь оправдать свои незаконные действия по признанию его экстремистской организацией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыправа человекаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: