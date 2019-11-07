Оккупанты оштрафовали известного крымскотатарского активиста

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Четверг, 7 ноября 2019, 13:13

В оккупированном Крыму так называемый "Судакский мировой суд" оштрафовал крымскотатарского активиста Ильвера Аметова на 300 рублей.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: Аметова признали виновным по ст.15.5 КоАП РФ (Нарушение сроков представления налоговой декларации).

Ранее российские силовики провели обыск в доме Аметова и по месту объектов его бизнеса, во время котрого изъяли старинные ружья – экспонаты личного музея Аметова.

Активист содержит частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все изъятые экспонаты.

Также у Аметова было изъято удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, оккупационные власти Крыма преследуют Аметова за возможное его участие  в Меджлисе, так как фактически до оккупации активист  являлся членом представительного органа крымскотатарского народа.

Что было ранее: В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова оккупанты возбудили административное дело.

Почему это важно: С помощью подконтрольных информационных ресурсов Россия пытается создать негативный образ Меджлиса крымскотатарского народа, тем самым намереваясь оправдать свои незаконные действия по признанию его экстремистской организацией.

Темы: крымские татары права человека Крым


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