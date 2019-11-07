Украинские предприятия с помощью таможенников поставляли детали на ВМФ России
Государственное бюро расследований разоблачило украинские предприятия на поставках оборудования на Военно-морской флот России.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, разоблачили схему вывоза продукции двойного назначения для Военно-морского флота Российской Федерации украинскими предприятиями с участием сотрудников Государственной таможенной службы".
Детали: Выяснилось, что бывшие работники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в Россию, создали ряд фирм-прокладок на территории Украины и России, чтобы поставлять продукцию для Военно-морского флота РФ.
Кроме того, предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти оборудования под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления.
ГБР провело обыски в помещениях таможенной службы, по месту расположения производственных помещений и офисов предпринимателей, а также по месту их жительства.
Оборудование, которое подготовили для экспорта, и техническую документацию изъяли.
По данному факту открыли производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных переводов товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.
ГБР направило ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.