Судью поймали со взяткой в баночке

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Четверг, 7 ноября 2019, 14:04

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили во взяточничестве судью Заречного райсуда города Сумы.

Источник: НАБУ

Дословно: "7 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили "на горячем" судью Заречного районного суда города Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США ".

Детали: Отмечается, что судья требовал неправомерную выгоду в гражданина за вынесение решения о непривлечение его к административной ответственности.

Как свидетельствуют фотографии, опубликованные НАБУ, деньги хранились в стеклянной банке.

 
 

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

Напомним: В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на получении взятки в 150 тысяч долларов. Деньги он хранил в банке. Сейчас Чаус скрывается в Молдове.

Украинская правда
Темы: взятка НАБУ суд


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