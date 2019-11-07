Отменили выговор судье, на которого имел зуб скандальный судья Вовк

Большая палата Верховного суда отменила выговор Высшего совета правосудия судьи Виктору Фомину, который позволил следственные действия в отношении экс-головы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег.

Источник: Transparency Ukraine

Дословно: "Большая палата Верховного суда приняла решение удовлетворить жалобу Виктора Фомина и отменила выговор ВСП".

Что было раньше: В начале сентября адвокат Вовка - Андрей Заяц обратился к ВРУ, чтобы "привлечь к дисциплинарной ответственности" Фомина. В сентябре ВСП вынес судьи выговор.

Напомним:

Судьи Окружного административного суда Киева фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

2 августа Павлу Вовку и другим судьям вручили подозрения.

Подозрение, кроме давления на ВККС, касалось превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

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