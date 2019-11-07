Отменили выговор судье, на которого имел зуб скандальный судья Вовк
Четверг, 7 ноября 2019, 13:10
Большая палата Верховного суда отменила выговор Высшего совета правосудия судьи Виктору Фомину, который позволил следственные действия в отношении экс-головы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег.
Источник: Transparency Ukraine
Дословно: "Большая палата Верховного суда приняла решение удовлетворить жалобу Виктора Фомина и отменила выговор ВСП".
Что было раньше: В начале сентября адвокат Вовка - Андрей Заяц обратился к ВРУ, чтобы "привлечь к дисциплинарной ответственности" Фомина. В сентябре ВСП вынес судьи выговор.
Напомним:
- Судьи Окружного административного суда Киева фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- 2 августа Павлу Вовку и другим судьям вручили подозрения.
- Подозрение, кроме давления на ВККС, касалось превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
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Украинская правда