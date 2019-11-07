Киев снова окунется в туман
Четверг, 7 ноября 2019, 14:19
Утром 8 ноября в столице ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости.
Источник: Укргидрометцентр, официальный портал власти Киева
Дословно метеорологи: "Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров и менее продолжительностью 3 часа и больше".
Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Украинская правда