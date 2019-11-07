Киев снова окунется в туман

Утром 8 ноября в столице ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости.

Источник: Укргидрометцентр, официальный портал власти Киева

Дословно метеорологи: "Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров и менее продолжительностью 3 часа и больше".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: