Киев снова окунется в туман

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Четверг, 7 ноября 2019, 15:19

Утром 8 ноября в столице ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости.

Источник: Укргидрометцентр, официальный портал власти Киева

Дословно метеорологи: "Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров и менее продолжительностью 3 часа и больше".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Украинская правда
Темы: погода Киев


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