Зеленский ветировал закон "слуг народа" о проверке госвыплат

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации и мониторинге госвыплат.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Сейчас на сайте Рады нет текста предложений президента.

Предыстория: Инициатором этого законопроекта является председатель финансового комитета Рады, член фракции "Слуга народа" Данила Гетманцев.

Проект поддержали 249 народных депутатов. Из них 228 - "слуги народа".

Законом предлагалось ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон также регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации.