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Зеленский ветировал закон "слуг народа" о проверке госвыплат

Четверг, 7 ноября 2019, 15:02

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации и мониторинге госвыплат.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Сейчас на сайте Рады нет текста предложений президента.

В комментарии "Украинской правде" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что речь идет "о чисто технической проблеме".

"Мы проголосовали законопроект о верификации 17.10, а 18.10 президент подписал закон о НАПК, которому закон о верификации в отдельной норме противоречит. Речь не идет о вето, а о правках президента, которые нужно учесть", - сказал он.

Предыстория: Инициатором этого законопроекта является председатель финансового комитета Рады, член фракции "Слуга народа" Данила Гетманцев.

Проект поддержали 249 народных депутатов. Из них 228 - "слуги народа".

Законом предлагалось ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон также регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпенсиизарплаты
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