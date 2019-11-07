Коммунальщик помешал журналистам снять сюжет – полиция открыла дело

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Четверг, 7 ноября 2019, 16:02

На Киевщине рабочий ЖЭКа помешал журналистам снимать сюжет, полиция открыла уголовное производство.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Инцидент произошел в городе Вишневое, куда прибыли журналисты одного из центральных телеканалов сделать видеосюжет о ремонтных работах системы отопления.

Работник жилищно-эксплуатационной конторы предоставил представителям масс-медиа интервью о ходе ремонтных работ системы отопления многоквартирного дома. Видеооператор и журналист захотели сделать видеосъемку на крыше многоэтажки, однако рабочий ЖЭКа не дал им такой возможности.

Полиция Киево-Святошинского района открыла уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения работнику ЖЭКа.

Украинская правда
Темы: Киевская область полиция


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