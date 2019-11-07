Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве было два температурных рекорда за день

Четверг, 7 ноября 2019, 15:19

В Киеве 6 ноября метеорологи снова зафиксировали температурные рекорды.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Детали: После полудня в прошедшие сутки столбик максимального термометра поднялся до +19,4° С, что на 2,4° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5° С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Напомним: По прогнозу синоптика, 8 ноября в столице ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7 +9 градусов, максимально +11 +13 градусов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: