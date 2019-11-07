В Киеве было два температурных рекорда за день

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Четверг, 7 ноября 2019, 16:19

В Киеве 6 ноября метеорологи снова зафиксировали температурные рекорды.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Детали: После полудня в прошедшие сутки столбик максимального термометра поднялся до +19,4° С, что на 2,4° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5° С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Напомним: По прогнозу синоптика, 8 ноября в столице ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7 +9 градусов, максимально +11 +13 градусов.

Украинская правда
Темы: погода Киев


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