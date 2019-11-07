"Как это по-русски?": Зеленский рассказал, как учит язык

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Четверг, 7 ноября 2019, 19:02

Президент Владимир Зеленский за рулем Tesla оценил свой уровень владения украинским языком и рассказал, как планирует его совершенствовать.

Источник: видео Зеленского в Facebook

Прямая речь: Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше.

Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше - с умными людьми.

Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова. Называю слово и говорю: "Как это по-русски?".

Предыстория:

  • Жена Зеленского Елена в апреле, после победы мужа в президентских выборах, сказала, что ее муж совершенствует знание украинского языка и сейчас ищет преподавателя.
  • Ранее спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.

Украинская правда
Темы: Зеленский язык


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