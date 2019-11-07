Новости 7 ноября: взрыв авто, обыски у владельца "Прямого"

В Киеве взорвали автомобиль российского бизнесмена, из-за Порошенко у владельца "Прямого" проводят обыски — новости, которые были актуальны 7 ноября.

О взрыве

Автомобиль "Мерседес", который этой ночью взорвали в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Салу, от взрыва погиб его охранник. В момент взрыва в машине находился Сало и его водитель.

Автомобиль подорвал на Житомирской трассе мотоциклист. Он подъехал сзади, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, отъехал на какое-то расстояние и привел его в действие.

Об обысках

В официального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски, из-за производства относительно уклонения от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал воспринимает такие действия как "давление и наступление" на свободу слова.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Столичные правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта в доме ранил своего соседа из огнестрельного оружия.

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз Портнова журналистам "Радио Свобода".

Задержанный пограничниками и полицией в аэропорту "Борисполь" российский преступник сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор, но потом его нашли и задержали.

Уровень ксенофобии в Украине за год несколько снизился, хуже всего украинцы относятся к африканцам и цыганам.

Экс-нардепа Сергея Пашинского не могут доставить на допрос в Святошинский суд в деле о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, потому что он относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.