Цемах даст показания по делу MH17, если голландцы приедут на Донбасс – адвокат

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Четверг, 7 ноября 2019, 20:56

Бывший боевик так называемой "ДНР" Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малазийского Boeing в июле 2014 года только у себя на родине, на Донбассе.

Источник: interfax.ru со ссылкой на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену

Дословно Кучерена: "Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе".

Детали: По его словам, Цемах даст показания "в случае обеспечения его прав".

Адвокат пояснил, что Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку объявлен и в Нидерландах, и в Украине.

Что предшествовало: Подозреваемый Цемах, которого Украина отпустила в рамках обмена пленными, заявил, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

По его словам, в допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и полиции Нидерландов и предлагали программу защиты свидетеля, гражданство и "домик в Голландии".

В прокуратуре Нидерландов отреагировали: "Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)... Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал".

Напомним, 

  • 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.
  • В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.
  • 9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать ЦемахаН идерландам.
  • Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
  • 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
  • Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".
  • Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Узнать больше: Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была с самого начала

Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Темы: MH17 Нидерланды Донбасс


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