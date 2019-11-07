Лига Европы. "Александрия" во Львове отыгралась после 0:2 в матче с "Сент-Этьеном"

В четвертом туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" со счетом 2: 2 завершила матч против французского "Сент-Этьена". Для украинского клуба это третья подряд ничья в турнире при одном поражении.

Матч прошел в четверг 7 ноября во Львове.

Стартовые минуты первого тайма прошли с преимуществом украинского клуба. Дважды вратарь французов Стефан Рюффье парировал удары Евгения Банада. Впрочем, на 23-й минуте команда Владимира Шарана пропустила контратаку.

Юрий Панькив должен фолить на Вахаб Хазри в своей штрафной. Судья назначил пенальти, а сам пострадавший переиграл с 11-ти метров Панькова - 0:1.

Стартовые минуты второго тайма прошли без моментов у обоих ворот, а на 73-й минуте в ворота "Александрии" залетает второй мяч. Провалилась защита "Александрии" и Махди Камара ударом метров с десяти пробивает в угол ворот - 0:2.

Даже после второго гола "Александрия" не сдалась. На 84-й минуте после нескольких рикошетов в штрафной французов Денис Безбородько с линии вратарской пробил и отыграл один гол - 1:2.

На первой добавленной минуте к основному времени "Александрия" добивается заслуженного результата. Рюффье после подачи в штрафную выбивает мяч кулаками и Максим Задерака ударом метров с 18-ти пробивает в верхний угол ворот - 2:2. "Александрия" билась и достигла важной ничьей и продолжает борьбу за путевку в плей-офф.

В другом матче группы I бельгийский "Гент" на выезде со счетом 3:1 победил немецкий "Вольфсбург". Один из голов "Гента" в этой игре на счету форварда сборной Украины Романа Яремчука.

После четырех туров "Гент" с 8 очками лидирует в группе. В "Вольфсбурга" вторая позиция и 5 пунктов. "Сент-Этьен" и "Александрия" набрали по три очка.

Следующий матч "Александрия" проведет 29 ноября во Львове против "Вольфсбурга".