Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании против его оппонентов
Пятница, 8 ноября 2019, 02:20
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп хотел, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский сделал публичное заявление о Хиллари Клинтон, бывшей сопернице Трампа на выборах, и Джо Байдене, его нынешнего оппоненте.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выдержки из показаний Кента.
Детали: Помощник госсекретаря ссылался на слова посла Штатов в ЕС Гордона Сондленда.
Дословно: "Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова "расследование", "Байден" и "Клинтон"".
Напомним:
- Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.
- Кроме нето, в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
- На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Ольга Гетьманец, УП