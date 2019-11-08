Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании против его оппонентов

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп хотел, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский сделал публичное заявление о Хиллари Клинтон, бывшей сопернице Трампа на выборах, и Джо Байдене, его нынешнего оппоненте.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выдержки из показаний Кента.

Детали: Помощник госсекретаря ссылался на слова посла Штатов в ЕС Гордона Сондленда.

Дословно: "Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова "расследование", "Байден" и "Клинтон"".

Напомним:

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.

Кроме нето, в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

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