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Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании против его оппонентов

Пятница, 8 ноября 2019, 02:20

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп хотел, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский сделал публичное заявление о Хиллари Клинтон, бывшей сопернице Трампа на выборах, и Джо Байдене, его нынешнего оппоненте. 

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выдержки из показаний Кента.

Детали: Помощник госсекретаря ссылался на слова посла Штатов в ЕС Гордона Сондленда.

Дословно: "Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова "расследование", "Байден" и "Клинтон"".

Напомним:

  • Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.
  • Кроме нето, в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
  • На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: импичментТрампЗеленскийСША
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