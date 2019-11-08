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США в ОБСЕ: Россия должна освободить всех украинских политзаключенных

Пятница, 8 ноября 2019, 02:50

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил, что Россия обязана освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в ее тюрьмах

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова Кемиана

Детали: Об этом он заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Дипломат также призвал Кремль освободить координатора правозащитной группы "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

Прямая речь: "Мы сожалеем, что нежелание России проявить преданность проведению встречи на высшем уровне лидеров "Нормандской четверки" блокирует возможность прогресса в ключевых вопросах... России уже давно пора освободить этих заключенных и вернуть их в свои дома и семьи."

Почему это важно: По информации уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины. В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

Напомним:

  • В начале октября в России заявили, что заинтересованы в обмене удерживаемыми с Украиной по формуле "всех на всех" и что работа в этом направлении продолжается.
  • Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей.
  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: РосcияполитзаключенныеУкраинапленные
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