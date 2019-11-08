США в ОБСЕ: Россия должна освободить всех украинских политзаключенных

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил, что Россия обязана освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в ее тюрьмах

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова Кемиана

Детали: Об этом он заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Дипломат также призвал Кремль освободить координатора правозащитной группы "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

Прямая речь: "Мы сожалеем, что нежелание России проявить преданность проведению встречи на высшем уровне лидеров "Нормандской четверки" блокирует возможность прогресса в ключевых вопросах... России уже давно пора освободить этих заключенных и вернуть их в свои дома и семьи."

Почему это важно: По информации уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины. В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

Напомним: