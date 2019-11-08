Главные новости четверга и ночи: дело Дубневича, обыски у владельца "Прямого"

Суд арестовал нардепа Дубневича, из-за Порошенко у владельца "Прямого" проводят обыски, в Киеве взорвали автомобиль российского бизнесмена – новости, которые были актуальны 7 ноября.

О Дубневиче

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для нардепа Ярослава Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

Об обысках

В официального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски, из-за производства относительно уклонения от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал воспринимает такие действия как "давление и наступление" на свободу слова.

Как реакцию на обыски, "Прямой" наживо показал "захват" канала. Во время телетрансляции в студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала.

О взрыве

Автомобиль "Мерседес", который этой ночью взорвали в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Салу, от взрыва погиб его охранник. В момент взрыва в машине находился Сало и его водитель.

Автомобиль подорвал на Житомирской трассе мотоциклист. Он подъехал сзади, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, отъехал на какое-то расстояние и привел его в действие.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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