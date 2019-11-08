Гончарук дал 2 месяца новому главе Госгеонедр, чтобы навести порядок

1630 просмотров
Пятница, 8 ноября 2019, 10:54

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому главе Государственной службой геологии и недр Роману Опимаху в течение двух месяцев навести порядок в ведомстве.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гончарука: "Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный, заявки должны подаваться через интернет.

У меня лично высокий уровень доверия к господину Роману, я уверен в том, что он может в корне поменять логику работы. Я уверен, что среди вас (работников службы – ред.) есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным здесь не место.

Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем искушениям – приветствуем вас в команде. Если нет – пишите заявления".

Детали: Гончарук призвал подготовить до конца года максимальное количество лотов для их реализации на аукционах.

Сам Опимах заявил, что будет проявлять нулевую толерантность к коррупции, анонсировал переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы.

6 ноября Кабинет министров назначил исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.

Напомним: 

Темы: Гончарук Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
На мост в Запорожье выделено 1,2 миллиарда — Гончарук 7 ноября 2019, 15:33
Средств в госбюджете хватит на "государство в смартфоне" – Гончарук 6 ноября 2019, 16:56
Как работает правительство Гончарука. Кто чей министр, закрытые заседания Кабмина и угрозы ротации 6 ноября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
В Госдепе рассказали, как "порохоботы" атаковали американскую дипломатию
Разведение в Петровском начнется 8 ноября, если не сорвут боевики
Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса
Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
Все новости
Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

мнение

Не убивайте пауков! Ученые объясняют почему

Фотопроект

Если бы собаки танцевали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів