Гончарук дал 2 месяца новому главе Госгеонедр, чтобы навести порядок

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому главе Государственной службой геологии и недр Роману Опимаху в течение двух месяцев навести порядок в ведомстве.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гончарука: "Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный, заявки должны подаваться через интернет.

У меня лично высокий уровень доверия к господину Роману, я уверен в том, что он может в корне поменять логику работы. Я уверен, что среди вас (работников службы – ред.) есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным здесь не место.

Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем искушениям – приветствуем вас в команде. Если нет – пишите заявления".

Детали: Гончарук призвал подготовить до конца года максимальное количество лотов для их реализации на аукционах.



Сам Опимах заявил, что будет проявлять нулевую толерантность к коррупции, анонсировал переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы.

6 ноября Кабинет министров назначил исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.

Напомним: