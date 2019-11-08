Апелляционный суд не разрешил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк

Апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции о признании противоправным решение о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс служба суда

Детали: Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решения о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение было принято 6 ноября. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней.

В суде рассмотрение дела назвали таким, которое "вызвало общественный резонанс среди общественности".

Что было раньше: Херсонский окружной административный суд 10 мая отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

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Напомним: