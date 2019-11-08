Апелляционный суд не разрешил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк
Апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции о признании противоправным решение о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс служба суда
Детали: Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решения о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк.
Соответствующее решение было принято 6 ноября. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней.
В суде рассмотрение дела назвали таким, которое "вызвало общественный резонанс среди общественности".
Что было раньше: Херсонский окружной административный суд 10 мая отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.
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Напомним:
- 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.
- На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
- 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
- 1 марта в Херсоне из-за переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк сорвалось заседание сессии городского совета, в зале произошла потасовка,которая переросла в столкновения.
- 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
- Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.