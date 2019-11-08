На балкон харьковской квартиры бросили "коктейль Молотова"

В Харькове в ночь на пятницу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры многоэтажного жилого дома, мужчина получил ожоги.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "8 ноября около 4:13 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Хозяева дома самостоятельно потушили пожар".

Детали: В результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.