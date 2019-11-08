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Украинский консул ездил к политзаключенным в российское СИЗО

Пятница, 8 ноября 2019, 11:33

Генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский 6 ноября встречался с крымскими политзаключенными по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир" в ростовском СИЗО.

Источник: Facebook-страница "Крымской солидарности"

Прямая речь Малышевского: "6 ноября удалось посетить Наримана Мемедеминова и всех шестерых крымских татар мусульман, которые проходят по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". Во всех оптимистичный настрой, ребята готовились выступить с последним словом.

Поговорил с каждым по очереди. Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и РФ обсудили и его дело. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к передаваемым лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, незначительно - на информационный голод".

Детали: В частности, консул встретился с Нариманом Мемедеминовим, Инвером Бекировым, Арсеном Джеппаровым, Рефатом Алимовым, Эмиром-Усеина Куку, Вадимом Сируком, Муслимом Алиевым.

8 ноября в подконтрольном Кремлю Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону проходит заседание по ялтинской "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступают с последним словом.

Малишевский сообщил, что получил отказ в свидании со всеми четырьмя фигурантами "первой бахчисарайской группы", потому что в Москве их рассматривают исключительно как граждан РФ и доступа к ним не дадут.

Относительно будущего приговора "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир", то Малишевский сообщил, что политзаключенные считают, что беспричинные переносы рассмотрения дела свидетельствуют о том, что так называемый суд не уверен в своих действиях и решении.

Напомним: 

  • Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда

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Темы: КрымполитзаключенныеУкраина
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