Украинский консул ездил к политзаключенным в российское СИЗО

Генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский 6 ноября встречался с крымскими политзаключенными по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир" в ростовском СИЗО.

Источник: Facebook-страница "Крымской солидарности"

Прямая речь Малышевского: "6 ноября удалось посетить Наримана Мемедеминова и всех шестерых крымских татар мусульман, которые проходят по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". Во всех оптимистичный настрой, ребята готовились выступить с последним словом.

Поговорил с каждым по очереди. Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и РФ обсудили и его дело. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к передаваемым лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, незначительно - на информационный голод".

Детали: Малишевский сообщил, что получил отказ в свидании со всеми четырьмя фигурантами "первой бахчисарайской группы", потому что в Москве их рассматривают исключительно как граждан РФ и доступа к ним не дадут.

Относительно будущего приговора "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир", то Малишевский сообщил, что политзаключенные считают, что беспричинные переносы рассмотрения дела свидетельствуют о том, что так называемый суд не уверен в своих действиях и решении.

Напомним: